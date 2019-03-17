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Buz fabrıkasına baskını

Giriş Tarihi: 17.3.2019
Buz fabrıkasına sahte içki baskını
İZMIR'DE bir buz fabrikasına düzenlenen operasyonda sahte içki ürettikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, perşembe sabahı, Işıkkent semtindeki Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bulunan buz fabrikası görünümlü bir işletmeye operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı üretilen 6 ton sahte etil alkol, çeşitli alkollü içki türlerine ait 1000 paket imalat kiti, çok miktarda içki aroması, 500 bin etiket ve 500 bin de kit hazırlamak için ambalaj ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, kaçak olarak içki imal etmek isteyenlere etil alkol ile imalat kitlerini sattıkları, siparişleri WhatsApp üzerinden aldıkları belirlendi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Yeşilyurt'taki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Buz fabrıkasına sahte içki baskını
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