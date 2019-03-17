Çeşme’nin kaderini değiştireceğiz

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR İttifakı Çeşme Adayı Mustafa Cenger, 31 Mart yerel seçimlerini kazanması durumunda Çeşme'nin kaderinin değişeceğini söyledi. Doğma büyüme Çeşmeli olduğunu dile getiren ve ilçenin yıllardır iyi yönetilmediğini belirten Cenger, turizm sezonunun kısa olmasından dolayı sıkıntılar yaşandığını vurguladı. Çeşme'de turizmin 45-60 günle sınırlı kalmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Cenger, "İlçe turizmini önce tüm yaza, ardından altı aya yayılması için çaba göstereceğiz. Termal kaynaklarımızı hayata geçireceğiz. Çeşme ve Alaçatı'da nitelikli yatak sayısını artıracağız. Bu durumda otelcisinden, restorancısına, taksicisinden, hediyelik eşyacısına kadar tüm esnafımız daha çok kazanacak" diye konuştu. Eray ARPAŞİN