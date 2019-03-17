Denizli’ye iki büyük park daha

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YEŞİL alanlar konusunda tüm Türkiye'ye örnek olan ve kişi başı düşen yeşil alan konusunda Avrupa'yı bile sollayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kente yeni nefes alanı kazandıracak iki önemli projeyi daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın tanıttığı iki projeden ilki, yıkımı yeni tamamlanan özel idare işhanı alanına yapılacak park... Başkan Osman Zolan, söz konusu alanın yeşil alan olarak değerlendirileceğini müjdeledi. İkinci proje ise kentin en prestijli noktalarından birine dönüşen Demokrasi Meydanı'ndaki parkta uygulanacak. Şehrin tam merkezinde yer alan Demokrasi Parkı yenilenerek, süs havuzları ve peyzaj düzenlemesi ile bölgeye yakışan bir görünüme kavuşacak. Başkan Zolan, parkı halkın nefes alabileceği bir düzenlemeyle kente yakışır bir hale geleceğini söyledi.