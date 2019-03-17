Girişimci gençler bir ilkin peşinde

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DENİZLİ'NİN Sarayköy ilçesinde eczacılık yapan Yılmaz Çetinkaya, ilçede bulunan atıl durumdaki domates serasını iki kuzeniyle birlikte yenileyerek muz yetiştirmeye başladı. 6 ay önce diktikleri fidanlardan kentteki ilk muz hasadını yapmaya hazırlanan Çetinkaya ve kuzenleri, kömürle suyunu ısıtıp iklimini kendileri belirlediği serayı önümüzdeki yıl sistemi hazır bulunan jeotermal enerjiyle ısıtmayı hedefliyor. Daha önce domates yetiştirilen serada yaptıkları değişiklikler ve araştırmalar sonucu muz yetiştirmeye karar verdiklerini belirten Çetinkaya, seraya 3 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi. Sağlıklı bir muz serasının yaklaşık 5 yıl içerisinde kendini amorti edebileceğini dile getiren Çetinkaya, "Projenin bize maliyeti 3 milyon TL civarında oldu. Bunun en büyük payı arazi bedeliydi. Çünkü arazi, bölgede değerli bir yerde. Burada değil de başka bir yerde kurulacak olsa 10 bin metrekare kapalı alan için 1,5 milyon TL gibi bir rakama kurulabilir ve sağlıklı bin muz serası bunu da 4-5 yıl içerisinde amorti eder. Kaliteli ve düzgün bir üretim yapan bir muz serasının hem masrafı çok düşük hem geliri çok yüksek" şeklinde konuştu.