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KAF-KAF OF’u tek golle geçti

Giriş Tarihi: 17.3.2019
KAF-KAF OF’u tek golle geçti
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 27. hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Ofspor'u 1-0 mağlup ederek Play-Off iddiasını güçlendirdi. Bu galibiyetle 40 puana ulaşan Kaf-Kaf, maç fazlasıyla 6. sıraya yükselirken konuk takım 35 puanda kaldı. Yeşil-kırmızılılar, son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik almış oldu. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 32. dakikada Metin attı. Sağdan Arif'in ortasında arka direkte iyi yükselen Metin'in uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara gitti: 1-0. Üçüncü Lig'deki diğer Ege ekiplerinin maçlarında Tire 1922 sahasında Silivrispor'u 2-0, Muğlaspor da yine evinde Anagold 24 Erzincanspor'u 1-0 yendi.
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KAF-KAF OF’u tek golle geçti
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