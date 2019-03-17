Sakat bırakan ihmal

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Denizli'de yaşayan 56 yaşındaki Ayten Tekin, bel fıtığı ameliyatı için yürüyerek gittiği hastaneden bastonla çıktığını ve omuriliğine monte edilen platine 2 vidanın takılmasının unutulduğunu iddia ederek doktordan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. İlk olduğu ameliyat sonrası unutulduğunu iddia ettiği vidalarının ilk 3 ay içerisinde takılması halinde yürüme güçlüğü çekmeyeceğini öne süren Tekin, "Devlet Hastanesinde ameliyat oldum. Ameliyattan sonra ağrıların çoğaldı, sağ ayağım tutmadı ve sol ayağımda bileğime kadar tutmadı. Sonra hastane hastane dolaşmaya başladım. Bir özel hastanede olduğum muayenede benim vidalarımın unutulduğu söylediler. İlk 3 ayda ameliyat olsaymışım bu duruma gelmeyecekmişim. Belimde ve beynimde ödem oluştu. Sağ ayağımın tamamı sol ayağımda bileğime kadar hissiz ve uyuşuk" diye konuştu. Hastaneye yürüyerek gittiğini ancak daha sonra sakat çıktığını dile getiren Tekin şunları söyledi: "Engelli raporu aldım şu anda yüzde 42 verdiler. İlk ameliyatımı bel fıtığı var diyerek oldum. Ama benim belim ağrımıyordu. Ben sadece ayaklarım ağrıyor diye başvurdum. 'Felç geçirmek üzeresin hemen ameliyat' dediler. Ben daha önce ne beyin cerrahisine gittim ne de fizik tedavi gördüm. Cumhurbaşkanım ve Sağlık Bakanımdan yardım istiyorum. Hastaneye ilk gittiğimde yürüyordum, engelli değildim. Sağlıklı girdim sakat olarak çıktım şu anda engelliyim. Ameliyattan sonra bastona mahkum ettiler." Olayla ilgili bilgisine başvurulan Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk ise şikayet üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve idari soruşturmanın tamamlandığını aktardı. Öztürk, bir başka hastane tarafından oluşturulan doktorlar nezdindeki bilirkişi heyetinin verdiği raporda doktorun teknik anlamda kusurlu bulunmadığını ancak adli sürecin devam ettiğini kaydetti.