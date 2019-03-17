Tıp Bayramı’nda ‘Bayram’ yaşadı

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan iki çocuk sahibi Fatma (49)-Bayram Abeş (55) çiftinin kızları Dilber Abeş Koç'a 2008 yılında İzmir'de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böbrek yetmezliği tanısı koyuldu, diyaliz tedavisine başlandı. Bir süre diyaliz için İzmir'e gelip giden Koç, daha sonra evde periton diyalize başladı. Koç, babasının ısrarları üzerine 2010 yılında böbrek nakli için İzmir Kent Hastanesine başvurdu. Uygun donör olduğu belirlenen baba Bayram Abeş'in bir böbreği 2 Temmuz 2010'da Opr. Dr. Işık Özgü'nün başkanlığındaki ekip tarafından genç kıza nakledildi. Baba Abeş, kızına yeni bir hayatın kapılarını açtı. Diyalizden kurtulan genç kız kötü günleri geride bırakırken, Mehmet Koç (33) ile evlendi. Mutlu bir yuva kuran Dilber Abeş Koç, Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'un anne olabileceğini söylemesi üzerine geçtiğimiz Mart 2018'de İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezine başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Dilek Aslan tarafından 4 Temmuz 2018'de embriyo transferi gerçekleştirilen Koç, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Sorunsuz bir hamilelik geçiren ve gebeliğinde 38. haftayı dolduran Koç, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sezaryenle 3.5 kilo ağırlığında, 52 santimetre uzunluğunda bir erkek bebek dünyaya getirdi. 9 yıl önce nakil olan, 4 yıl önce evlenip yuva kuran, iki gün önce de anne olan Dilber Abeş Koç, tarifsiz duygular yaşadığını söyledi. Eşi Mehmet Koç ile birlikte mutlulukların en büyüğünü yaşayan ve sevincini anlatacak kelime bulamayan Koç, duygularını şöyle dile getirdi: "Böbrek yetmezliği tanısı koyulduğunda değil evlenip çocuk sahibi olmayı iyileşeceğimi bile hayal edemiyordum. Babam nakil için çok ısrarcı olmuştu. Onun sayesinde yeni bir hayata başladım. Evlendim, çocuk sahibi olmak istedim ama kendi sağlığım için endişe ediyordum. Zarar görmeden, böbreğimi kaybetmeden anne olmak istedim. Doktorlarım Ebru Hanım ve Dilek Hanım sağ olsun. Babama minnettarım. Babam böbreğini vermese bugünleri hiç yaşamayacaktım. Bebeğimi Tıp Bayramı'nda dünyaya getirdim. Babamın da adı Bayram, o yüzden onun adını koyduk. Bayram günündeyiz biz, çok mutluyuz."