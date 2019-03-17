Zeybekci’den ilk armağan

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Doğal yapısı ve sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilik sayesinde dünyanın en önemli bölgeleri arasında yer alan Karaburun Yarımadası hak ettiği konuma kavuştu. İlk olarak 24'üncü dönem AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli'nin gündeme getirmesiyle 2013 yılında başlayan çalışmalar, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin girişimleri sayesinde sonuçlandı. İzmir Karaburun Yarımadası'nın "özel çevre koruma bölgesi" ilan edilmesi kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bölgede yapılaşmalara, çevre sorunlarına yönelik çeşitli tedbirler alınacak. Yine su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik de yeni kararlar alınabilecek. Yeni projeler, yönetim planı hazırlanıncaya kadar durdurulacak. Plan yapma yetkisi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olacak. Kararı değerlendiren Zeybekci, "Karaburun dünya ölçeğinde ekolojik önemi çok büyük olan bir bölge. Dünyanın en nadir canlılarını ve bitkilerini barındıran bu bölgenin titizlikle korunması için bu kararın çıkması çok önemliydi. Artık Karaburun'un önü açılmıştır. Bu zafer İzmirlilerindir. Bu kentin her köşesi bizim sevdamız... İnşallah 31 Mart'tan sonra da İzmir için 7 gün 24 saat çalışıp her türlü hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi. İlknur Denizli de, " Artık, RES, balık çiftliği, taş ocakları dahil birçok konuda koruma-kullanma dengesine bakılacak" diye konuştu. Karaburun Kent Konseyi ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.