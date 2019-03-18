1.8 milyon ziyaretçi zaferi tekrar yaşadı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında hizmete açılan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ziyaretçi akınına uğruyor. Gelibolu Yarımadası'nda bulunan ileri simülasyon teknikleri ile 11 canlandırma odası ve bir müzenin yer aldığı Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 104 yıl önceki deniz ve kara savaşlarını sadece anlatmakla kalmıyor, savaşın önemli anlarını ziyaretçilerine adeta yeniden yaşatıyor. 8 bin 600 metrekare kapalı kullanım alanı bulunan tesiste, iki odada üç boyutlu filmler, üç odada da hareketli platformlarla Çanakkale Savaşları'nın önemli kesitleri sunuluyor. Yaklaşık bir saat süren gösterimde, yabancı ziyaretçiler için de anlatım yapılabiliyor. Özellikle 18 Mart Deniz Savaşları ve 24-25 Nisan Kara Savaşları'nın yıl dönümlerinde yoğunluk neredeyse iki katına çıkıyor. Merkez, açıldığı günden bu yana 1 milyon 800 bin kişi tarafından ziyaret edildi.Merkezde Çanakkale ruhunun ziyaretçilere aktarıldığını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Gelibolu Yarımadası'na gelen ziyaretçilerin doğru bilgiye ulaşması bakımından merkez çok önemli. Merkez, tarihi alanı en uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yılda ortalama 500 bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. Gerçekten çok modern bir konseptle hazırlanmış, müzecilik anlamında çok başarılı bir teşhir ve tanzimi olan bir merkez haline geldi. Bugüne kadar merkezi 1 milyon 800 bin kişi ziyaret etti. Her 10 dakikada bir Çanakkale Destanı'nı bütünüyle ziyaretçilere aktarıyoruz" dedi. Öte yandan Kademir, 18 yaşından küçükler ve öğretmenler ile öğrencilere merkezin kapılarının ücretsiz açıldığını söyledi.