Buca’nın serisini Karacabey bitirdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor, deplasmanda şampiyonluk mücadelesi içinde olan Karacabey Birlikspor'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Karacabey'e galibiyeti getiren golleri; 40'ta İlker Avşar atarken skoru belirleyen isim ise 82'de Batuhan Ayvaz oldu.
Levent Eriş'İn gelişiyle ligde iyi bir grafik çizen sarı-lacivertlilerin bu mağlubiyetle beş maçlık yenilmezlik serisi de bitmiş oldu. Ege ekibi, bu mağlubiyetle atarken, Karacabey Birlik ise 50 puanla averajla üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.