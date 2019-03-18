Buca’nın serisini Karacabey bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor, deplasmanda şampiyonluk mücadelesi içinde olan Karacabey Birlikspor'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı.Levent Eriş'İn gelişiyle ligde iyi bir grafik çizen sarı-lacivertlilerin bu mağlubiyetle beş maçlık yenilmezlik serisi de bitmiş oldu.