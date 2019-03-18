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Buca’nın serisini Karacabey bitirdi

Giriş Tarihi: 18.3.2019
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor, deplasmanda şampiyonluk mücadelesi içinde olan Karacabey Birlikspor'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Karacabey'e galibiyeti getiren golleri; 40'ta İlker Avşar atarken skoru belirleyen isim ise 82'de Batuhan Ayvaz oldu. Levent Eriş'İn gelişiyle ligde iyi bir grafik çizen sarı-lacivertlilerin bu mağlubiyetle beş maçlık yenilmezlik serisi de bitmiş oldu. Ege ekibi, bu mağlubiyetle atarken, Karacabey Birlik ise 50 puanla averajla üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
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Buca’nın serisini Karacabey bitirdi
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