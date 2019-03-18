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’de 18 Mart yoğunluğu

18 Mart ve Deniz Zaferi Törenleri kapsamında Çanakkale’deki otellerin doluluğu yüzde 100’e ulaştı. Turizmcilerin yüzleri güldü

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Çanakkale’de 18 Mart yoğunluğu
ÇANAKKALE'DE 18 Mart'ta gerçekleştirilecek Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri kapsamında otellerde ve misafirhanelerde yoğunluk yaşanıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde bu sene de yoğun katılım beklediklerini söyledi. Törenlerin Çanakkale'ye çok büyük faydaları olduğunu belirten Çelik, sektör temsilcileri olarak hafta sonuna hazır olduklarını aktardı. Çanakkale turizmcileri olarak aylar öncesinden Çanakkale Valiliği'nin ve kamu kurumlarının öncülüğünde hummalı çalışmalara başladıklarını dile getiren Çelik, "Çanakkale için her sene olduğu gibi bu yıl da törenler ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor. Otel ve konaklama konusunda ilimiz son yıllarda ciddi yatırımlar yaptı. İl genelinde 660 otel, pansiyon ve konaklama tesisi bulunuyor. Bu tesisler, 12 bin oda ve 28 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Otellerimizde ve misafirhanelerde doluluk oranları yüzde 100'e kadar ulaştı. Bu dönemde günübirlik kiralık daireler bile doluyor. Konaklama sektöründe arkadaşlarımız da ciddi bir heyecanı var. Törenlere hazırız" diye konuştu.
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Çanakkale’de 18 Mart yoğunluğu
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