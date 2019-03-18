Çocukları uğruna ameliyat oldular

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ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de yaşayan Songül Özcan (34), şikayet ettiği fazla kiloları nedeniyle, mide küçültme ameliyatı hakkında araştırma yapmaya başladı. Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu ameliyatların yapıldığını öğrenen Özcan, döner ustası eşi Serkan Özcan'a (36) anlattı. 3 yaşındaki oğulları Berat Can ile fazla kiloları yüzünden rahatça vakit geçiremeyen, onunla oyun oynarken zorlanan Özcan çifti, mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Eşinden önce Denizli'ye gelip ameliyat olan Serkan Özcan, 1.5 ayda 146 kilodan 117 kiloya düştü. Ameliyatın arından Serkan Özcan, bu kez eşi Songül Özcan'ı ameliyata getirdi.SONGÜL Özcan da bir hafta önce yapılan başarılı ameliyatın ardından taburcu edildi. Serkan Özcan, "Oğlum oyun oynamak istediğinde, eğilip oyun oynayamıyordum. Onunla birlikte koşamıyordum. Nefes nefese kalıyordum. Oğlumla rahatça oyun oynayabilmek için ameliyat olmaya karar verdim. Şu an birlikte çok iyi zaman geçiriyoruz" dedi. Songül Özcan, " Ameliyat olalı henüz 5 gün oldu. Kilo verip çocuğumla daha iyi vakit geçirmek istiyorum. Hedefim 60 kiloya kadar inmek" dedi. Ameliyatları gerçekleştiren PAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Raşid Aykota ise obezite tedavisindeki en etkili yöntemlerden birinin mide küçültme ameliyatı olduğunu söyledi.