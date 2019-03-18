Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta sahasında Ümraniyespor ile berabere kalarak yara alan Abalı Denizlispor, bu hafta ise hata yapmadı ve deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-1 maglup etmeyi basardı.
Sampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet alan yesil-siyahlılar, karsılasmanın ilk yarısında sahada fırtına gibi esti. 24. dakikada Ziya Alkurt ile öne geçen Denizli, 36'da Recep Niyaz ile farkı ikiye çıkardı. 45'te ise Mehmet Akyüz skoru 3-0'a tasıdı. Afyon'un tek golü ise 67'de Oltan'dan geldi. Bu sonuçla Abalı Denizlispor puanını 54'e yükseltirken averajla liderligini sürdürdü. Alt sıralardan uzaklasmaya çalısan Afyon ise 25 puanda kaldı.
LİDER GİRİYORUZ
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel Ildiz maç sonrası, "Milli araya kazanarak girmek önemliydi. Lider geldik, lider gidiyoruz. Hiçbir sey bitmedi. Sonuna kadar savasacagız"
diye konustu.