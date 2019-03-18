BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta sahasında Ümraniyespor ile berabere kalarak yara alanSampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet alan yesil-siyahlılar, karsılasmanın ilk yarısında sahada fırtına gibi esti. 24. dakikada Ziya Alkurt ile öne geçen Denizli, 36'da Recep Niyaz ile farkı ikiye çıkardı. 45'te ise Mehmet Akyüz skoru 3-0'a tasıdı. Afyon'un tek golü ise 67'de Oltan'dan geldi.Denizlispor Teknik Direktörü Yücel Ildiz maç sonrası,diye konustu.