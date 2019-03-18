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büyük törene hazır

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Şehitler Abidesi büyük törene hazır
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası, bugün gerçekleştirilecek törenlerehazır. Şehitler Abidesi'nde, tören akış programı çerçevesinde 2. Kolordu Komutanlığı'nda görevli askerler, bando eşliğinde geçit töreni ve ardından saygı atışı yapacak. Jandarmaya ait atlı birlikler de tören alanında hazır bulunacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava gösteri ekibi SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi çevresinde Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası semalarında uçuş yapacak. Öte yandan yapılacak törenler öncesi geçtiğimiz gün geniş kapsamlı bir prova gercekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, provaları izledi, tören alanında inceleme yaptı.
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Şehitler Abidesi büyük törene hazır
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