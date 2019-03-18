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STK’lar ’a büyük destek veriyor

Giriş Tarihi: 18.3.2019
STK’lar Nazmi Yılmaz’a büyük destek veriyor
CUMHUR İttifakı'nın AK Partili Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle sık sık görüş alışverişi yapıyor. Yılmaz, Gaziemir'de belediye hizmetlerinin halka ulaşmasında STK'ların kilit rol üstlenebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Başkan adayı Yılmaz, "Sivil Toplum Kuruluşlarımızın önemi her geçen gün artmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşlarımız, toplumun eğitim, sağlık, beslenme, barınma, geleneklerimizin devamı gibi dezavantajlı guruplara destek gibi önemli görevleri yerine getirmektedir. STK'larımız tamamen insani değerler ve insani merkezli çalışıyor"dedi.
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STK’lar Nazmi Yılmaz’a büyük destek veriyor
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