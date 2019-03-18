Tazelenme Üniversitesi gençlik iksiri aşılıyor

BUGÜN NELER OLDU

EGE Üniversitesi'nde açılan Tazelenme Üniversitesi, en genci 60 yaşındaki öğrencilerine eğitim veriyor. Kampüs içinde 2016 yılında faaliyete geçen ve tek kayıt şartı "60 yaş" olan "Tazelenme Üniversitesi"nin öğrenci sayısı 400'e ulaştı. Haftanın 3 günü, "3. Kuşak" olarak nitelenen "gönlü genç" öğrenciler, sınıfları dolduruyor. Tazelenme Üniversitesi'nin eğitim programında yemek pişirme sanatı, ziraat ve bahçe bitkileri, arkeoloji, felsefe, kozmoloji, ağız ve diş sağlığı, iletişim gibi derslerin yanı sıra yoga ve tango gibi konular da yer alıyor. Tazelenme Üniversitesi'nde tango öğreten Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Göksel, öğrencilerinin derslere çok hevesli geldiğini söyledi.