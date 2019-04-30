Dericiler yeni pazar arayacak

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Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDDMİB), 2018 yılında Türkiye'ye 1.6 milyar dolardan fazla döviz kazandıran Deri ve Deri Mamulleri sektöründe daha fazla ihracat için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Yeni Yönetim Kurulu ile birlikte göreve başlayan sektör temsilcilerinin de katkısı ile gelecek yıl yeni pazarlar hedefleniyor. EDDMİB 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, "İhracatımızı artırmak ve yeni pazarlar bulmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.