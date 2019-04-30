Endüstri 4.0’a öncülük edecek

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, günümüzde ekonomik dönüşüm sürecinde gelinen son noktanın Endüstri 4.0 olduğuna dikkat çekti. Büyük firmaların Endüstri 4.0 ile ilgili epey yol aldığını ifade eden Özgener, "Ülkemizin ve İzmir'in de bunu yakalamasının oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. KOBİ'lerin ise Endüstri 4.0 ile ilgili farkındalıklarının artırılması gerekiyor. Bu noktada, KOBİ'lerin, Endüstri 4.0 teknolojilerine ve uygulamalarına geçişte desteğe ve yeteneklerini standartlaştırılmış, objektif ve tekrarlanabilir bir şekilde geliştirmek için rehberliğe ihtiyaçları var" dedi. Endüstri 4.0'a İzmir'in hazır olduğunu belirten Özgener, "Odamız üyesi firmaların, Endüstri 4.0 olgunluk derecesini belirlemek amacıyla 39. Bilgisayar ve Donanım Teknolojileri ile 79. Bilişim Teknolojileri Grubu Komitelerimiz ile birlikte fikir sahipliğini yaptığımız akademik çalışmanın İZKA desteği ile gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Projeyi, İZKA desteği ile kentimize armağan edeceğiz" dedi.