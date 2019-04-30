Tarımda bir ilk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile akademisyenler tarafından hazırlanan "Türkiye'de Biyoçeşitlilik" kitabının İzmir'de gerçekleştirilen tanıtımına katıldı. Burada konuşan Pakdemirli, dünya çapında biyolojik çeşitlilikte endişe verici bir düşüş gözlenmesine rağmen Türkiye'nin karasal ve sucul sistemlerinin Avrupa'nın en az kirli habitatları arasında yer aldığını belirtti. Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından dünyanın şanslı ülkeleri arasında olduğunu, bu zenginliği gelecek nesillere aktarmak için Bakanlık olarak yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, doğaya rağmen değil, doğayla birlikte yaşamın şekillendirilmesi gerektiğini kaydetti.

TESPITLER YAPILDI

Pakdemirli, "Dünya çapında biyolojik çeşitlilikte endişe verici bir düşüş gözlenmesine rağmen ne mutludur ki Türkiye'nin karasal ve sucul sistemleri, Avrupa'nın en az kirli habitatları arasında yer almaktadır. Ticari gübreler ve kimyasalların sınırlı kullanımı nedeniyle tarım topraklarımız da Avrupa'nın en az kirletilmiş toprakları arasındadır. Türlere ait tehditler ve öneriler ile türlerin kullanım amaçlarını belirlediğimiz, Cumhuriyet tarihimizde bir ilk olacak ulusal biyolojik envanter çalışmamızı bu yıl tamamlıyoruz. Ekonomik değere sahip tıbbi aromatik bitkilerimizi de bu vesileyle tespit ettik" diye konuştu. Biyoçeşitliliğin ancak hayvancılık, tarım ve ormancılık politikalarının entegre yaklaşımıyla korunabileceğine işaret eden Pakdemirli, Türkiye olarak bu konudaki tecrübeleri diğer ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.