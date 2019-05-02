Altınordu’da zorunlu değişim

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Toto 1'inci Lig'de yarın deplasmanda kümede kalmayı garantileyen Adanaspor'la karşılaşacak Play-Off hedefindeki Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de zorunlu değişikliğe gidecek. Geçen haftaki Altay derbisinde sakatlanan forvet Enes Kubat'ın yokluğunda sağ kanat Sefa'yı santrfor olarak değerlendirecek Eroğlu, sağ kanatta oluşacak boşluğu Atakan ya da Murat'la dolduracak.
Murat'ın deneyimli olması nedeniyle bir adım önde olduğu ifade edilirken, geçen haftaki 2-1'lik Altay derbisinde oyuna sonradan girip galibiyet golüne imza atan genç Atakan'ın da formaya göz kırptığı kaydedildi.