Altınordu’da zorunlu değişim

BUGÜN NELER OLDU

SporToto 1'inci Lig'de yarın deplasmanda kümede kalmayı garantileyen Adanaspor'la karşılaşacak Play-Off hedefindeki Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de zorunlu değişikliğe gidecek. Geçen haftaki Altay derbisinde sakatlanan forvetMurat'ın deneyimli olması nedeniyle bir adım önde olduğu ifade edilirken, geçen haftaki