Cama can katan festival başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

DenizliBüyüksehir Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenledigi Uluslararası Denizli Cam Bienali'nin açılısı bugün saat 10.00'da Büyüksehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın sekillenip sanata dönüsmesini merak eden, camla tanısmak isteyen 7'den 70'e herkese açık ve ücretsiz olacak. Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan, 5 Mayıs'a kadar sürecek bienalin açılıs törenine tüm hemsehrilerini davet etti.