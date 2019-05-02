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’a 2026 kişilik jest

G.Birliği, rakibi Horozlar’a kontenjan harici yer ayırarak incelikte bulundu

Giriş Tarihi: 2.5.2019
Denizlispor’a 2026 kişilik jest
Spor Toto 1.Lig'de zirve yarışında pazar günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Denizlispor'a rakibinden jest geldi. Ankara temsilcisi Başkent'te oynanacak olan yılın derbi maçında kontenjan haricinde yeşilsiyahlılara 2026 kişilik yer ayırdı. Talebin gelmesi halinde sayının da arttırılabileceği öğrenildi. Süper Lig için seferberlik ilan eden Denizlisporlu taraftarların Ankara'ya çıkarma yapacağı öğrenildi. Evindeki son 5 maçta 11 puan kaybederek şampiyonluğunu daha önce ilan etme fırsatını kaçıran Denizlispor, G.Birliği maçına iddialı hazırlanıyor. Denizlispor son iki maçta ligden düşmesi kesinleşen Karabükspor ve İstanbulspor ile karşılaşacak.
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Denizlispor’a 2026 kişilik jest
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