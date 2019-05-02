Denizlispor’a 2026 kişilik jest

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1.Lig'de zirve yarışında pazar günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Denizlispor'a rakibinden jest geldi.Talebin gelmesi halinde sayının da arttırılabileceği öğrenildi. Süper Lig için seferberlik ilan eden Denizlisporlu taraftarların Ankara'ya çıkarma yapacağı öğrenildi. Evindeki son 5 maçta 11 puan kaybederek şampiyonluğunu daha önce ilan etme fırsatını kaçıran Denizlispor, G.Birliği maçına iddialı hazırlanıyor.