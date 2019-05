Engel olunmasa 3 stat da bitmişti

BUGÜN NELER OLDU

Yıllardır yeni stadyum tartısmalarının yasandıgı Izmir'de Alsancak ve Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın insaatları sürerken CHP Izmir Milletvekili Atila Sertel'in elestirilerine AK Parti Izmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya sert tepki gösterdi. AK Parti Izmir Il Baskanı Kerem Ali Sürekli de statların son durumu ile ilgili bilgi verdi. CHP'li Sertel, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoglu'nun yanıtlaması istemiyle; Alsancak, Göztepe ve Karsıyaka statlarına iliskin soru önergesi verdi. AK Parti Milletvekili Kaya ise stat insaatlarının engellere ragmen sürdügünü belirtirken Sertel'in açıklamalarını saskınlıkla okudugunu vurguladı. Kaya, "Statlarının yapımını engellemek için her türlü itirazı yap, yaptır, her türlü davayı aç, açtır sonra, 'Bu insaatlar ne durumda' diye sor" dedi. Kaya söyle devam etti: "Göztepe ve Alsancak statlarının devam eden insaat çalısmalarını gün gün, hem biz, hem Göztepe yönetimimiz, hem de taraftarlarımız anlık olarak paylasıyor. Ama siz sanırım Göztepemizin aynı Süper Lig'e çıkıs sürecinde oldugu gibi baska sehirleri ve baska sehir takımlarını takip ediyorsunuz. Unutmayın bu stadı CHP'yi yöneten istemezükçü anlayısa ragmen, inatla mücadele ederek, Göztepe camiamızın istegi dogrultusunda buraya yaptık ve insa etmeye devam ediyoruz" diye konustu.AK Parti Izmir Il Baskanı Kerem Ali Sürekli, Gençlik ve Spor Bakanlıgının Karsıyaka Stadı için insaat ruhsatı alınmadan ihale yapmak istemedigini bildirdi. Yazılı açıklamada bulunan Sürekli, Izmir'de insası devam eden spor tesislerinin son durumuyla ilgili bilgi verdi. Karsıyaka Stadı için iki kere ihale yapıldıgını, belediyenin isteklerinin karsılanması için 3 kez de imar planının degistirildigini vurgulayan Sürekli, buna ragmen açılan davalar bulundugunu ve istenilen sekilde yol alınamadıgını bildirdi. Karsıyaka Stadı için bugüne kadar yaklasık 16 milyon lira yatırım yapıldıgını belirten Sürekli, "Buna ragmen açılan davalar ve engellemeler nedeniyle isler gecikti. Eger davalar olmasaydı statlarımız bitmisti. Spor Bakanlıgı, insaat ruhsatı alınmadan ihale yapmak istemiyor. Bu noktada, insaat ruhsat islemlerinin bir an evvel bitirilmesi için büyük çaba harcanıyor" dedi.Gürsel Aksel Spor ve Saglıklı Yasam Merkezi'nin insasının öngörülen takvime uygun olarak sorunsuz devam ettigini aktaran Sürekli, "Su anda kaba insaat ve tribün insaatları tamamlanmıs durumda. Çelik çatı montajları da devam ediyor" diye konustu.AlsancakStadı'nın ise kaba inşaat ve çelik çatıların tamamlandığı bilgisini paylaşan Sürekli, "Ancak ihale aşamasındaki projeye birçok ekleme ve iyileştirme yapıldı. Örneğin, misafir takım taraftarları için kale arkası tribünü yapılıyor. İnşaat süresi de bu iyileştirmeler ve eklemeler nedeniyle doğal olarak uzadı. Şu anda kale arkası misafir takım tribün inşaatı sürüyor. İki ay içerisinde kale arkası tribünün kaba inşaatının da tamamlanması öngörülüyor" değerlendirmesinde bulundu.