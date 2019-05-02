İzmir’de taklit ürün baskını

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İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, Bornova'da taklit ürünlerin depolandığını ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucu Bornova'da 2 ayrı adreste sahte ürünlerin depolandığını tespit etti. Polis ekipleri, marka avukatları ve Fikri Sınai Suçlar Bürosu Savcısı ile irtibat kurarak alınan arama kararı ile söz konusu depolara operasyon düzenledi. Baskın yapılan ilk depoda çok sayıda ünlü markaya ait logolu ambalajlarda, 3 bin 434 ürün şampuan diş macunu, tıraş bıçağı gibi kozmetik ürünler ele geçirildi. bunun yanı sıran yine ayrı adreste 26 ton 315 kilogram sahte deterjan yakalandı. Ekipler, gerçekleştirdiği ikinci baskında ise yine ünlü markaların ambalajları içerisinde 63 bin 387 adet taklit ürün ve 5 ton olmak üzere bin 450 metre taklit ambalaj rulosu ele geçirdi.Gerçekleştirilen 2 iş yeri aramasında ele geçirilen toplam 66 bin 826 adet ürün ve 26 ton 315 kilo deterjan muhafaza altına alınarak Yediemine teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü. 3 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan 3 zanlı hakkında taklit ürünleri yapılan firmaların da avukatları aracılığıyla şikayetçi olacağı belirtildi.