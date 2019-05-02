Karşıyaka, kalecisi Erdoğan’a güveniyor

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta normal sezonun son haftasındaki Elaziz Belediyespor deplasmanına Play-off biletini alma hedefiyle çıkacak Karşıyaka'da 21 yaşındaki file bekçisi Erdoğan Açar, kalesinde güven veriyor.bir daha eldivenleri bırakmadı. Yeşil-kırmızılı kaleyi 33 maçtır hiç oyundan çıkmadan koruyan genç file bekçisi,Bu arada Elaziz Belediyespor deplasmanına moralli hazırlanan Karşıyaka'da Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın köpeği Max, antrenmana neşe kattı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki çalışmada futbolcular Max'i sevip, oynadı.