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, kalecisi Erdoğan’a güveniyor

Giriş Tarihi: 2.5.2019
Karşıyaka, kalecisi Erdoğan’a güveniyor
TFF 3. Lig 2. Grup'ta normal sezonun son haftasındaki Elaziz Belediyespor deplasmanına Play-off biletini alma hedefiyle çıkacak Karşıyaka'da 21 yaşındaki file bekçisi Erdoğan Açar, kalesinde güven veriyor. Kariyerinin ilk profesyonel maçına bu sezon başında çıkan Erdoğan, bir daha eldivenleri bırakmadı. Yeşil-kırmızılı kaleyi 33 maçtır hiç oyundan çıkmadan koruyan genç file bekçisi, üst üste ikinci kez 4 maçlık gol yememe serisi yakaladı. Bu arada Elaziz Belediyespor deplasmanına moralli hazırlanan Karşıyaka'da Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın köpeği Max, antrenmana neşe kattı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki çalışmada futbolcular Max'i sevip, oynadı. Bu sezon sık sık antrenmanları saha kenarından takip eden Max, takımın maskotu oldu.
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Karşıyaka, kalecisi Erdoğan’a güveniyor
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