Menemen’e prim dopingi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Şanlıurfaspor'la golsüz berabere kalarak 33'üncü haftada şampiyonluğunu resmen ilan eden Menemen Belediyespor'da futbolculara prim dopingi yapıldı.Büyük bir başarı elde eden futbolcuların sevinci ikiye katlanırken, yönetimin en kısa sürede gelecek sezonun çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.diyen teknik direktör Suat Kaya,Yönetimimiz ve taraftarımız hep arkamızda güçlü bir şekilde durdular. Bu sezonu tarih yazarak bitirdik." dedi.