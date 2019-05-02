Menemen’e prim dopingi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Şanlıurfaspor'la golsüz berabere kalarak 33'üncü haftada şampiyonluğunu resmen ilan eden Menemen Belediyespor'da futbolculara prim dopingi yapıldı. Tarihinde ilk kez adını 1. Lig'e yazdıran sarı-lacivertlilerde takıma 100'er bin TL prim dağıtılacağı açıklandı.
Büyük bir başarı elde eden futbolcuların sevinci ikiye katlanırken, yönetimin en kısa sürede gelecek sezonun çalışmalarına başlayacağı kaydedildi. "Şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helal"
diyen teknik direktör Suat Kaya, "Yıllardır son anda kaçırdığımız şampiyonluğa nihayet ulaştık. Futbolcularım sahada ellerinden geleni yaptı, aslan payı onların.
Yönetimimiz ve taraftarımız hep arkamızda güçlü bir şekilde durdular. Bu sezonu tarih yazarak bitirdik. Menemen Belediyespor yeni sezonda da hem ilçemizi hem de İzmir'i en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir
" dedi.