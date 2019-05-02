Öğrenciler trafik kurallarını öğrendi

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir'deİl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Burhan Erdayı İlkokulu'nda okuyan miniklere trafik eğitimi verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu eğitimlerde, çocuklara trafik kuralları ve levhaları uygulamalı olarak gösterildi. Akülü ve pedallı araçlarla trafik polislerinin eğitmenliğinde ders alan öğrenciler polisleri dikkatle dinledi. Eğitim sonunda çocuklara Trafik Dedektifi Kimlik Kartı verildi. Eğitimlerin ardından trafik polislerinin motosikletine binerek siren çalan çocukların ise heyecanları gözlerden kaçmadı.Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili bilgi veren Balıkesir Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Serdar Gökmenoğlu, "Bugün burada 4 - 10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İlkokul 1.ci sınıf öğrencilerine trafik eğitim veriyoruz. Trafikteki kuralları kurduğumuz pist ve parkur sayesinde araçlarla uygulamalı olarak trafik işaret ve levhalarını öğretmek amacıyla bulunuyoruz. Burada çocuklara öncelikli olarak 2019 yaya yılı ilan edildiğinden dolayı bu kuralı akülü ve pedallı araçlarımızla uygulamalı olarak öğretiyoruz" dedi. Eğitim alan öğrencilerden birinin yapılan röportajda Hakkari'de asker olan babasına selam göndermesiyle duygusal anlar yaşandı.