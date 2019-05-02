Özgür KAYNAR: Deve

BUGÜN NELER OLDU

Beş yıl kadar önce... ABD'den bir grup bilim insanı İzmir'e gelmiş. Üniversiteleri ve sanayi bölgelerini ziyaret eden heyet, birçok dünya markasının üretim yaptığı Manisa'yı da merak etmiş. İçlerinden biri Manisa'ya doğru giderlerken Sabuncubeli'nde orman bitmek bilmeyince dayanamayıp sormuş:Ege'de çöl arayan o kişi sıradan biri değil, Beyaz Saray danışmanlarından. ABD politikalarına yön veren Amerikalı akademisyenin Türkiye cehaleti bizim hocaları hayrete düşürmüş.demekten kendilerini alamamışlar! Yabancıların zihnindeki Türkiye fotoğrafı ne yazık ki bu:Ülkemizi Arabistan gibi sanıyorlar, daha doğrusu bizi oraya konumlandırıyorlar, ısrarla da öyle gösteriyorlar! Aynı dönemlerde İngiliz ve Fransız kanallarında İzmir belgeselleri yayınlandı. Sözde bizi tanıtıyorlardı! Fondavemüzikleri ile Kemeraltı gösteriliyordu. Avazı çıktığınca bağıran hanutçular müşteri çekmeye çalışıyor, karmaşanın ve gürültünün arasındaki baharat tezgahları, doğma büyüme İzmirlilere bilededirtiyordu. Gecekondu bölgelerindeki çarpık yapılaşma ve yoksulluk da cımbızla seçilerek ekrana taşınıyor, İzmirimiz bunlardan ibaretmiş algısı oluşturuluyordu. Develer de unutulmamıştı! Bir yanda develer ağzından köpükler saça saça dövüşüyor, diğer yanda deve eti pişirilirken çıkan dumandan göz gözü görmüyordu! Avrupalının, Amerikalının bize dair fikri de zikri de buydu, fes, deve, çöl ve yoksulluk algısı dünyaya pompalanıyordu. Çok lazımmış gibi aynı günlerdedüzenliyordu.dedim.diye sordum. Verecek cevapları yoktu ki sustular! Acıdır ki bildiklerini de okudular, büyük iş başarıyormuş edasında develeri dünyanın gözüne İzmir'den soktular!yeni başkanıbu zırvalığa son verdi. Çok sevindim. Allah bizi böyle saçmalıklardan, kafayı deveyle bozan yöneticilerden ve bize şaşı bakan yabancıların değirmenine su taşıyanlardan korusun...