Seneye de Süper Lig’deyiz

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de liderlik koltuğundaki Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek düşme potasından çıkan Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçına iddialı hazırlanırken teknik direktör Tamer Tuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başakşehir galibiyetiyle çok önemli bir virajı döndüklerini ifade eden Tuna,Öz güvenimizi yeniden kazandık. Böyle bir geri dönüş yaşamak hem takımın öz güveni adına hem de bizim konsantrasyonumuz adına çok olumlu oldu.diye konuştu.Pazar günü evlerinde oynayacakları Antalyaspor maçını kazanarak iç sahadaki kötü seriye son vermek istediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Antalyaspor doğru oynayan, saha içinde doğru organizasyonları yapabilen bir takım.Bu yüzden kim forma giyerse giysin görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum. Bunu yapabilecek kalitede, iyi bir oyuncu grubumuz var" yorumunu yaptı.