Sessiz şampiyonluk

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İzmir'in Bornova ilçesine bağlı İşitme Engelliler Spor Kulübü (Bornova Sessizlerspor), başından beri azimle mücadele ettikleri Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde hedeflediği şampiyonluğu kazandı. Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi 2018- 2019 sezonu Play-Off final maçı, Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı ve Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı arasında oynandı.Ege'nin ilk şampiyon işitme engelli futbol takımı olduklarını söyleyen Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı Başkanı ve Teknik Direktörü Soner Aslan,dedi.