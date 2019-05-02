Sessiz şampiyonluk

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı İşitme Engelliler Spor Kulübü (Bornova Sessizlerspor), başından beri azimle mücadele ettikleri Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde hedeflediği şampiyonluğu kazandı. Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi 2018- 2019 sezonu Play-Off final maçı, Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı ve Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı arasında oynandı. Finale kalan iki takım arasındaki müsabakada Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı sahadan 1-0 galip olarak ayrılarak büyük sevinç yaşadı.
HEDEF İSVEÇ 2020
Ege'nin ilk şampiyon işitme engelli futbol takımı olduklarını söyleyen Bornova İşitme Engelliler Futbol Takımı Başkanı ve Teknik Direktörü Soner Aslan, "Kulübümüzün kuruluşu olan 2007 yılından beri şampiyon olmak için çok mücadele ettik. Türkiye Şampiyonası'nda hedefe ulaştık. Bundan sonraki hedefimiz 2020'de İsveç'te Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak"
dedi.