Ateş savaşçıları yangın sezonuna hazır

BUGÜN NELER OLDU

yaz ayları mevsimi öncesi İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların baş düşmanı yangınlara karşı mücadele edecek yangın ekipleri son hazırlıklarını tamamlıyor. Ekipler; başta koruyucu giyim ve teçhizatları olmak üzere, kullandıkları arozözlerin, ilk müdahale araçların tüm ekipmanları tek tek gözden geçiriyor, varsa eksiklikleri tamamlanıyor. Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; Akhisar, Bergama, Bayındır, Demirci, Gördes, Manisa, İzmir ve Menderes Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli orman yangınları ile mücadele kuvvetlerini kapsayan denetlemeler, İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar başkanlığında Orman Yangınları Mücadele Şube Müdürü Fikret Hüryaşar ve şube mühendisleri tarafından yapılıyor. İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görev alanı olarak orman yangınları açısından 1. derece hassas bir bölge. Orman yangınlarıyla mücadele bir ekip işidir. Yangın mahallinde bir kişinin yapacağı hatanın diğer ekip arkadaşlarının da canını yakabilir, iş güvenliği ve sağlığı kapsamında ekipman ve teçhizata ait tüm donanımın eksiksiz olması ve kullanılması gerekir" dedi.