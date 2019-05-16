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Ayvalık’ta zehir tacirlerine baskın

Giriş Tarihi: 16.5.2019
Ayvalık’ta zehir tacirlerine baskın
BALIKESIR'IN polisi Ayvalık ilçesinde geçtiğimiz gece İzmir'den gelen yolcu otobüsünde bulunan M. Y. ve N. E. isimli şahısların ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu hap getireceği istihbaratını aldı. Ekipler şehirlerarası otobüs terminalinde tertibat aldı. Sabaha karşı terminale yanaşan otobüsten inin 2 şüpheli ekipler tarafından yapılan başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda N. E. isimli şahsın sırt çantasında toplamda 512 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zanlı gözaltına alındı.
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Ayvalık’ta zehir tacirlerine baskın
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