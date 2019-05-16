Başkan Sürekli’den ramazan mesaisi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Izmir Il Baskanı Kerem Ali Sürekli, ramazan ayının basladıgı günden bu yana 6 ilçede sahur ve iftar programlarına katılarak, vatandaslarla bir araya geldi. Sivil toplum kuruluslarının temsilcileriyle ve teskilat mensuplarıyla çesitli programlarda bulusan Baskan Sürekli, iftarın ardından her aksam en az iki ailenin evine misafir oldu. Baskan Sürekli, "Gittigimiz yerlerde, vatandaslarımızın fikirlerini dinleme ve taleplerini ögrenme imkanı buluyoruz. Bu durum hem onları hem de bizi memnun ediyor" dedi. Ramazan ayı bitene kadar, Izmir'de oldugu her gün farklı bir sahur ve iftar programına katılmayı hedefleyen Sürekli, iftarların ardından da 20'den fazla aileye konuk oldu. Çat kapı gerçeklesen ziyaretlerde Baskan Sürekli'yi karsılarında gören vatandaslar kısa süreli bir saskınlık yasarken, ziyaretten sevinç duyduklarını da ifade etti.