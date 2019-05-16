‘Ben yaptım’ üyeleri kermese katıldı

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Ticaret Borsası'nın (İTB) koordinatörlüğü yürüttüğü TOBB İzmir İl Kadı Girişimciler Kurulu'nun 'Ben Yaptım' proje grubu üyeleri, Park Bornova'da düzenlenen Anneler Günü Kermesi'ne katıldı. 'Ben Yaptım' proje grubu üyelerinin el emeği ürünlerinin sergilendiği standı TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, Başkan Yardımcısı Zeynep Öner ve İcra Kurulu Üyeleri ile birlikte İzmir Ticaret Borsası Başkanlık Danışmanı Dr. Pınar Nacak ziyaret etti. Kermesi değerlendiren TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu başkanı Aysel Öztezel, el emeği ürünler üreten kadınların bu gibi etkinliklerle desteklenmesinin girişimciliğin artması ve daha iyi seviyelere gelmesi anlamında oldukça değerli olduğunu ifade ederek, "BENYAPTIM Projesiyle 2011 yılından bu yana kadınlarımızın emeklerine hak ettikleri değeri vermek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda fuarlara katılım, kermes, sergi gibi organizasyonlarda sık sık yer alarak kadın girişimciliğinin yaygınlaşması için etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu.