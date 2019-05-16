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Burhaniye’de 50 yıllık toplu iftar geleneği

Giriş Tarihi: 16.5.2019
Burhaniye’de 50 yıllık toplu iftar geleneği
BALIKESIR'IN Burhaniye ilçesinde, Kırsal Kızıklı Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldır oruçlar hep birlikte açılıyor. İftara yaklaşık 2 bin nüfuslu mahalledeki vatandaşların yanı sıra ilçe merkezi ve çevre mahallelerden insanlar da davet ediliyor. Çevre mahallelerden ve ilçe merkezinden gelen konuklar, mahalledeki kadınların hazırladığı kazanlar dolusu çorbadan tatlıya kadar çeşit çeşit yemekler hap birlikte yiyorlar. Yemekler ise mahallenin erkekleri tarafından servis ediliyor. Bursa'dan geldiğini anlatan Ali Erkaya, "Hayır sahibi, köylü kardeşlerimden Allah, razı olsun, Bu gibi geleneklerin devam etmesini Allah'tan niyaz ediyoruz" dedi. İftar yemeğini üstlenen Halil İbrahim Bozkurt ise "Geleneğimiz sürecek" diye konuştu.
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Burhaniye’de 50 yıllık toplu iftar geleneği
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