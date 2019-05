Büyüksehir’den fiyasko meydanı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Izmir Büyüksehir Belediyesi, Tarihi Kemeraltı Çarsısındaki Balıkçılar Meydanı Projesini 29 Nisan 2016'da, Hazar Tek firmasına 6 milyon 105 bin liraya ihale etti. Yüklenici firma ile imzalanan sözlesme uyarınca 28 Nisan 2017'de bitmesi gereken is öngörülen sürede tamamlanamadı. Büyüksehir Belediyesi, yüklenici firmaya önce 117 gün daha sonra da 49 ve 28 gün olmak üzere 3 kez süre uzatımı verse de is bu zaman dilimi içinde de tamamlanmadı. 11 Mayıs 2018'de, Izmir Büyüksehir Belediyesince olusturulan komisyon, yüklenici firma temsilcileri ile Balıkçılar Meydanı'nda inceleme yaparak geçici kabul tutanagına imza attı.Büyüksehir Belediyesi, daha sonra proje kapsamında imalatı biten bazı dükkanları kiraya verdi. Bu arada çatı akmaya, elektrik trafolarının bulundugu bodrum kat su almaya basladı. Büyüksehir Belediyesi, eksik imalatları yasal zorunluluk geregi yüklenici firmaya yaptırtmak yerine yeniden ihaleye çıkmayı tercih etti. Ihale yöntemi olarak da 4734 sayılı Kamu Ihale Kanunu'nun dogal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması gibi durumlarda basvurulan ve ihale ilanına çıkılmaksızın gerçeklestirilen 21/b maddesi belirlendi. Pazarlık usulü çıkılan ihaleyi 562 bin liraya Mehmet Ötek isimli vatandas aldı Büyüksehir Belediyesi'nin henüz kesin kabulünü yapmadıgı Balıkçılar Meydanı Projesindeki eksik imalatları, yasa ve yönetmelikler uyarınca halen daha sorumlulugu devam eden yüklenici firmaya yaptırması gerekirken yeniden ihaleye çıkma yoluna gitmesi skandal olarak nitelendirildi.Uzmanlar, Büyüksehir Belediyesi'nin yaptıgı is ve islemlerin hatalı olduguna dikkat çekti. Yüklenici firma ile imzalanan geçici kabulün iptal edilmesi gerektigini belirten uzmanlar; "Burada yapılan hatalı imalat sonucu 'kullanıma engel hal' söz konusu oldugu için geçici kabul kesinlikle yapılmamalı, is tek taraflı olarak fesih edilmeliydi. Ayrıca ihale kanununun 21/b maddesi dogal afetler ve öngörülemeyen durumları kapsıyor. Burada öngörülemeyen bir sey yok. Burada imalat hatası var. O nedenle bu maddeden ihaleye çıkmak kesinlikle dogru degil" dedi.Belediyenin, yüklenici firmanın banka teminat mektubunu bozdurup kendisine gelir kaydettigini belirten uzmanlar; "Teminat mektubunu bozdurup gelir kaydetmek yeterli bir önlem degil. Eksik islerin tamamlanması için yapılan ikinci ihalenin bedeli de yüklenici firmadan mutlaka tahsil edilmeli" diye konustu. Kesin kabul yapılmadıgı için firmanın yasal sorumlulugunun devam ettigini belirten uzmanlar; söyle devam etti; "Bu is anahtar teslimi ihale edildigi için yüklenici firmanın isi sorunsuz bir sekilde teslim etmesi gerekirdi. Fakat burada is eksik teslim alınmıs. Büyüksehir, sorumluluklarını yerine getirmeyen firmayı mutlaka yasaklı sayılması için Içisleri Bakanlıgına bildirmeli."