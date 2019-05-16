Dünyanın kirazı Manisa’dan

BUGÜN NELER OLDU

yarım kürenin ilk kiraz hasadının yapıldıgı Manisa'da iç piyasa kirazlarının ardından ihracatlık kirazların da hasadına baslandı. Sehzadeler ilçesinin Sancaklıbozköy Mahallesi'nden toplanan ve raf ömürleri 10 gün olan kirazlar dünyanın her yerine ihraç edilmeye baslandı. Sehzadeler Ziraat Odası Baskanı Hüseyin Altındag, Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki kiraz pazarında tüccarları ziyaret ederek, üreticilerin magdur edilmemesi ve bir yıllık emeklerinin karsılıklarını alabilmelerinin saglanması çagrısında bulundu. Bu yıl rekoltenin yüzde fazla oldugu kirazda ihracatlık kirazlar 15-20 lira arasında tüccarlar tarafından alınıyor.