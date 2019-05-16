İftar bereketi Zeytinköy’e taşındı

BUGÜN NELER OLDU

Büyüksehir Belediyesinin geleneksel iftar sofrası Zeytinköy Mahallesi'nde kuruldu. Zeytinköy Mahallesi Pazaryeri'nde düzenlenen iftara, Denizli Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan, esi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Baskanı Avni Örki, davetliler, mahalle muhtarları ve binlerce mahalle sakini katıldı. Vatandasların yogun katılım gösterdigi iftar bulusmasında konusan Baskan Osman Zolan, "Eger bir ve beraber olursak, kol kola girersek asamayacagımız engel, yapamayacagımız is yoktur" dedi.