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İftar bereketi Zeytinköy’e taşındı

Giriş Tarihi: 16.5.2019
İftar bereketi Zeytinköy’e taşındı
DENIZLI Büyüksehir Belediyesinin geleneksel iftar sofrası Zeytinköy Mahallesi'nde kuruldu. Zeytinköy Mahallesi Pazaryeri'nde düzenlenen iftara, Denizli Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan, esi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Baskanı Avni Örki, davetliler, mahalle muhtarları ve binlerce mahalle sakini katıldı. Vatandasların yogun katılım gösterdigi iftar bulusmasında konusan Baskan Osman Zolan, "Eger bir ve beraber olursak, kol kola girersek asamayacagımız engel, yapamayacagımız is yoktur" dedi.
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İftar bereketi Zeytinköy’e taşındı
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