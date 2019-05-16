Minik Mehmet sondaj çukurunda boğuldu

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 4 yaşındaki Mehmet Saki K. sondaj kuyusuna düşmesi sonucu, boğuldu. Olay, dün sabah saatlerinde Kırkağaç Ovası Ova Camii mevkiinde meydana geldi. Baba S.K. ve anne A.K. birlikte bahçede çalıştıkları sırada, çocukları Mehmet Saki K.'yı bahçenin ilerisinde oyun oynarken gözden kayboldu. Bunun üzerine çocuklarını aramaya başlayan anne ve baba, kısa süre sonra çocuklarını bahçenin yakınında bulunan sondaj kuyusunda buldu.Kendi imkanlarıyla çocuklarını kuyudan çıkartan anne ve baba, traktör ile hastaneye götürmek için yola çıktı. Traktöre hastane yolunda yetişen sağlık ekipleri, minik çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan Mehmet Saki K., sağlık ekipleri tarafından Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Minik çocuk, yapılan müdahalelerin ardından tekrar yaşama döndürüldü. Acil olarak İzmir'e sevki yapılan minik çocuk için hava ambulansı talep edildi. Ancak hava ambulansı beklenirken minik çocuğun kalbi tekrar durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk bu sefer hayata döndürülemedi. Kuyuya düşmesi sonucu boğulduğu öğrenilen, küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Küçük çocuk, Kırkağaç'ta Muradiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.