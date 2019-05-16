Müzikli terapiyle umut aşılanıyor

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birçok hastalıkta tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak kullanılan 'müzik terapi', özel eğitim gerektiren bireylerin gelişimine de büyük katkılar sağlıyor. Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) ve Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü tarafından düzenlenen 'Müzik Terapi ile Tanışma' seminerini gerçekleştiren Burak Sağırkaya, müziğin kalp atışını ve metabolizmayı düzenleme, sakinliği sağlama, hafızayı geliştirme gibi insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine değindi. Sağırkaya, "Müzik terapi, bir alternatif tedavi yöntemi değil, geleneksel tıbba uygun, kendine has kuralları olan, bilimsel bir tamamlayıcı tedavi yöntemidir. Müzik terapiden faydalanan özel eğitim gerektiren çocuklarda ortaya çıkan sonuçlar oldukça sevindirici. Müzik terapiden yararlanan bu çocukların konuşma, dil ve iletişim becerilerinin arttığı, kaygı düzeylerinin azaldığı, taklit becerilerinin geliştiği, duygusal ve davranışsal bozukluklarının azaldığı bilimsel olarak gözlemlenmiştir" dedi.