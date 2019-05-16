Öğrenciler artık serviste ölmeyecek

BUGÜN NELER OLDU

7'nci sınıf öğrencisi Efe Efdal Günaydın (13), iki yıl önce serviste unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünden çok etkilendi. Günaydın, başka Alperenler ölmesin diye kolları sıvayıp proje geliştirdi. Günaydın, araçlara yerleştirilecek elektronik sistem sayesinde canlıların daha uzun süre hayatta kalmasını sağlayacak 'İhmaller Kaderimiz Olmasın, Çocuklarımız Hayatta Kalsın' projesiyle 13'üncü TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Teknoloji Tasarım alanında ikinci oldu.TÜBİTAK'ın Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye ikincisi olarak bir başarıya imza atan Efe Efdal Günaydın, özellikle okul servislerinde kullanılmak üzere tasarladığı 'İhmaller Kaderimiz Olmasın, Çocuklarımız Hayatta Kalsın' projesiyle, araçta unutulduğu için ölen çocuk ve hayvan haberlerine son vermeyi hedefliyor. Araçlara yerleştirilecek elektronik sistem sayesinde biri serviste unutulduğunda hem alarm çalacak, hem de sensörler sayesinde oksijensiz kalma ihtimaline çözüm olacak. Günaydın, "Ufak bir dikkatsizliğin çocukların hayatına mal olduğunu görünce bu sistemi tasarladım. Bu sistem tüm canlılar kullanılabilir" dedi.