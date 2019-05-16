Okul çıkışında küçük kıza otomobil çarptı

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Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi'nde Muzaffer Hanım İlkokulu 3- B Sınıfı öğrencisi Hazal Kapan (8), ders bitiminde evine gitmek üzere yola çıktı. Okulun önündeki caddeden karşıya geçmeye çalışan Kapan'a, Pancar'dan Tekeli yönüne giden 35 GA 1032 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Hazal yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Acı içerisinde yerde kıvranan Hazal ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hazal'ın kırılan bacağı alçıya alınıp, ameliyatı için İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Jandarma, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.