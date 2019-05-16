Polis, kayıp tekstilciyi yalınayak halde buldu

BUGÜN NELER OLDU

tekstil firmalarına fason üretim yapan, evli ve 1 çocuk babası Onur Uzunel (30), geçtiğimiz sabah saatlerinde iş görüşmesi yapmak için Babadağ ilçesinin Kelleci Mahallesi'ne gitti. Görüşmesinin ardından Uzunel kayıplara karıştı. Uzunel'in kullandığı 20 BV 024 plakalı otomobil, Sarayköy ilçesi Kelleci-Duacılı yolu Dereyolu mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Sarayköy Jandarma Karakolu ekipleri, otomobilinde ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Kayıp Uzunel'in, birkaç gündür aynı işi yapan kişilerle fiyat konusunda tartışmalı olduğu ve tehdit edildiği bilgisi de edinildi. Uzunel, dün saat 01.00 sıralarında, Babadağ'da devriye gezen polis ekibi tarafından yalınayak halde bulundu. Uzunel, tanımadığı kişilerce kaçırıldığını söyledi.