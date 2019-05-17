151 emekli, indirim vaadiyle dolandırıldı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paraya ihtiyacı olan ve özellikle de kredi çekemeyen emeklilere yüksek faizle para verdikleri, bunun karşılığında, indirimli kömür satışı bedeliymiş gibi evrak düzenleyip, yüksek miktarlarda senet imzalattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Bazılarının emekli derneğinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 kişi, dün eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; emekli mağdurlar adına düzenlenmiş toplam 467 bin 103 liralık 90 senet, 9 hard disk, 1 flash bellek, 1 notebook ve borçlandırılan emeklilerin listesinin olduğu 3 ajanda ele geçirildi. Şüphelilerin, bugüne kadar 151 emekliyi toplam 4 milyon 398 bin 590 lira borçlandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, bu işlemlerin rızayla olduğunu göstermek amacıyla kamera kaydı yaptıkları da anlaşıldı. Gözaltına alınan C.Ö., E.Ö., M.Ö., A.A., R.Ö., K.C., O.A., Y.A., F.A. ve A.E., Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Gazetecileri gören şüphelilerden biri, polis aracına binerken gülerek, "Bu nedir, reklam için mi, reklam mı oluyoruz?" dedi. Bazı şüpheliler de tanınmamak için yüzlerini gizledi.Mağdurlar arasında bulunan işçi emeklisi Adnan Boğa (59), "Gözaltına alınan kişilerden 'kömür yardımı' adı altında 2 bin 300 lira aldım. Ancak bunun karşılığında benden 10 bin lira istendi. Emeklinin durumu zor. O anlık psikolojiyle aldım. Sonradan ödeyemeyince evde huzurumuz kalmadı" dedi. İşçi emeklisi Semih Aksoy ise zor durumda olduğu için 3 bin lira aldığını ve bunun karşılığında kendisine 40 bin liralık senet imzalatıldığını söyledi.