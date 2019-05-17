Akhisar tarihi fırsatı kaçırdı

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ÜPER Lig'de bitime 2 hafta kala küme düşmesinin ardından, Ziraat Türkiye Kupası'nı üst üste ikinci kez kazanmayı olaylı finalde kıl payı kaybeden Akhisarspor kahroldu. Sivas'taki mücadelede Galatasaray'a 3-1 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip
hem 1. Lig'den UEFA Avrupa Kulübü'ne katılan ilk Türk kulübü olma fırsatını kaçırdı hem de 68 milyon TL'yi aşan dev geliri kaybetti. 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada
Türkiye Kupası'na uzanmaya 10 dakika kalmışken VAR uyarısıyla gelen Galatasaray'ın ikinci penaltısı, Akhisarspor için sonun başlangıcı oldu. ÇİFTE ŞOK YAŞADILAR
PENALTI kararına çok sert tepki gösteren Lopes, ikinci sarıdan kırmızı kart görüp oyundan atılırken, Galatasaray'ın 88 ve 90+4. dakikada gelen golleriyle Akhisar'ın kupa hayali son buldu.
Küme düşerek Süper Lig'in gelirinden olan Akigo, kupayı kazandığı takdirde Futbol Federasyonu'ndan 18 milyon TL, UEFA Avrupa Ligi'nden ise en az 7 milyon Euro
gelir elde ederek yeni sezonda 1. Lig yarışına tüm rakiplerinden müthiş mali avantajla başlayacaktı. Ancak küme düşmesinin ardından 4 gün sonra kupayı da kaybeden Akhisar çifte şok yaşadı.
ARSLANBOĞA'YA TEPKI
VAR kararıyla gelen Galatasaray'ın ikinci penaltısı yeşil-siyahlıları çıldırttı. Takımın tecrübeli futbolcusu Güray Vural, bu sezon Suat Arslanboğa'nın yönettiği maçların hepsini kaybettiklerine, Galatasaray'ın ise hep kazandığına vurgu yaptı. Akhisar, bu sezon Suat Arslanboğa'nın orta hakem olduğu 6, VAR odasında görev yaptığı 1 maçı kaybederken
yalnız ilk yarıda dördüncü hakem olarak görev yaptığı ligdeki Galatasaray maçını kazandı. Sarı-kırmızılılar ise Arslanboğa'nın görev aldığı maçlarda bu sezon 7 galibiyet aldı.
AĞIR CEZALAR GELEBİLİR
TARİHİNDE oynadığı üçüncü kupa finalinde sahadan ilk kez boynu bükük ayrılan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda madalya törenini protesto ettiği için Futbol Federasyonu'ndan ceza alacak.
Gördüğü kırmızı kart sonrası Hakem Suat Arslanboğa'ya tepki gösteren Lopes ve hakem için hakaret içeren ifadeler kullanan Güray'ın da ceza alması bekleniyor.