Akhisar tarihi fırsatı kaçırdı

BUGÜN NELER OLDU

ÜPER Lig'de bitime 2 hafta kala küme düşmesinin ardından, Ziraat Türkiye Kupası'nı üst üste ikinci kez kazanmayı olaylı finalde kıl payı kaybeden Akhisarspor kahroldu.hem 1. Lig'den UEFA Avrupa Kulübü'ne katılan ilk Türk kulübü olma fırsatını kaçırdı hem de 68 milyon TL'yi aşan dev geliri kaybetti.Türkiye Kupası'na uzanmaya 10 dakika kalmışken VAR uyarısıyla gelen Galatasaray'ın ikinci penaltısı, Akhisarspor için sonun başlangıcı oldu. ÇİFTE ŞOK YAŞADILARPENALTI kararına çok sert tepki gösteren Lopes, ikinci sarıdan kırmızı kart görüp oyundan atılırken,Küme düşerek Süper Lig'in gelirinden olan Akigo, kupayı kazandığı takdirdegelir elde ederek yeni sezonda 1. Lig yarışına tüm rakiplerinden müthiş mali avantajla başlayacaktı. Ancak küme düşmesinin ardından 4 gün sonra kupayı da kaybeden Akhisar çifte şok yaşadı.VAR kararıyla gelen Galatasaray'ın ikinci penaltısı yeşil-siyahlıları çıldırttı. Takımın tecrübeli futbolcusu Güray Vural, bu sezon Suat Arslanboğa'nın yönettiği maçların hepsini kaybettiklerine, Galatasaray'ın ise hep kazandığına vurgu yaptı.yalnız ilk yarıda dördüncü hakem olarak görev yaptığı ligdeki Galatasaray maçını kazandı. Sarı-kırmızılılar ise Arslanboğa'nın görev aldığı maçlarda bu sezon 7 galibiyet aldı.TARİHİNDE oynadığı üçüncü kupa finalinde sahadan ilk kez boynu bükük ayrılan Akhisarspor,Gördüğü kırmızı kart sonrası Hakem Suat Arslanboğa'ya tepki gösteren Lopes ve hakem için hakaret içeren ifadeler kullanan Güray'ın da ceza alması bekleniyor.