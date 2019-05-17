Balıkesirspor Baltok’ta yaprak dökümü sürüyor

BALIKESIRSPOR Baltok'ta € yerli futbolcuların ardından, yabancı oyuncular da kulüple ilişiklerini kesmeye başladı. 2017-2018 sezonunda Ümraniyespor'dan transfer edilen Mahatma Otoo ve Steve Beleck 13 Mayıs 2019 tarihi itibariyle sözleşmeleri feshetti.
Mahatma Otoo Balıkesirspor formasıyla çıktığı 67 resmi maçta 18 gol kaydederken, Steve Beleck ise 37 maçta 9 gol 4 gollük performans sergiledi. Öte yanan Balıkesirspor, ligin son haftasında bugün Hatayspor'la karşılaşacak.
Balıkesir Atatürk Stadı'nda Saat 16.30'da (beIN SPORTS1) başlayacak maçın hakemi Murat Erdoğan.