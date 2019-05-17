Bayramda Ege dolup taşacak

BUGÜN NELER OLDU

sezonunun açılışı olarak görülen Ramazan Bayramı 4 Haziran'da başlayıp 6 Haziran'da sona erecek. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 3 Haziran Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran Cuma günü ise tam gün idari izinli sayılacak. Tatil süresinin 9 güne çıkarılmasıyla otellerdeki bayram hazırlıkları da hızlandı. Otel rezervasyonlarında yüzde 90 doluluğa yaklaştıklarını söyleyen EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, 9 günlük tatilin daha erken açıklanmasının bunda etkili olduğunu öne sürdü. İşler, "9 günlük uzun bayram tatilinde Bodrum, Fethiye, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Foça, Ayvalık ve Seferihisar'daki taleplerde yoğunluk var. Türk turizmi şimdiden ekonomiye can katmak adına hazırlıklarını yapmış durumda ve doluluklar yüzde 90'a yaklaştı" dedi.Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise, bayramda Çeşme'nin tamamen dolu olacağına dikkat çekti. Demir, ""Bayramda Çeşme'de ciddi doluluk olacak. İlkbahar ile yazın buluştuğu ve deniz mevsiminin açıldığı dönem için çok mutluyuz" diye konuştu.