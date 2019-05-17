Çeşme’de yaz sezonu hazırlıkları yapıldı

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en önemli turizm noktalarının başında gelen Çeşme, yaz sezonuna tüm tesisleri ile hazır. Çeşme'nin 2019 turizm sezonunda rekor doluluk oranına ulaşması bekleniyor. ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı olan aynı zamanda ETİK Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Boyalık Beach Hotel SPA Genel Müdürü Orhan Belge, 2019 yaz sezonuna Çeşme'nin tüm tesisleri ile hazır olduğunu ifade etti. Özellikle yabancı turist sayısında 2017 yılından 2018 geçen yıl artan bir ivme yakaladıklarını söyleyen Belge, bu sene dövizdeki yükselişe bağlı olarak yabancı turistin oranının artmasını beklediklerini vurguladı. Belge, özellikle Çin'in Türkiye'yi ve İzmir'i keşfettiğine dikkat çekti. Çeşme genelinde erken rezervasyonların iyi gittiğini ifade eden Belge, "Boyalık Beach özelinde diyebilirim ki geçen yıl bu zamanlarda yüzde 10 civarında olan erken rezervasyonlar yüzde 14'lere geldi ve durdurduk. Erken rezervasyona müthiş talep var" dedi.