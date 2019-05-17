Dağ’dan Özkanlar pazar yeri hamlesi

BUGÜN NELER OLDU

geçtiğimiz yıl Danıştay kararıyla kapatılan ve yer sorunu nedeniyle esnafın mağduriyet yaşadığı Özkanlar Pazar Yeri konusunda çözüm bulundu. Önceki dönemde Bayraklı ve Bornova belediyeleri arasında polemik konusu olan pazar yeri meselesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni dönemde Bornova Belediyesi'nce Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yapıldı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'ne yer tahsisiyle ilgili yapılan başvuru sonrasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ı sürecin hızlanması ve bir an önce mağduriyetlerin giderilmesi için araya girdi. Bu hamleyle birlikte Özkanlar Pazar Yeri konusuna ilişkin sorunun çözüme kavuşması için bir protokol hazırlanmaya başlandı. Yaşanan bu gelişmeler, onlarca esnaf tarafından sevinçle karşılandı.