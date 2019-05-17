Engelliler asker oldu

BUGÜN NELER OLDU

76 zihinsel ve bedensel engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenlerle bir günlüğüne asker oldu. İzmir 57. Topçu Tugay Komutanlığında, 43 engelli için tören düzenlendi. Bir günlük eğitimin sonunda askeri kamuflajlarıyla törene katılan engelliler, ant içerek terhis olmanın sevincini yaşadı. 57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Türker, törende yaptığı konuşmada, bugünün engelli asker ve aileleri için çok önemli olduğunu söyledi. Türker, "Onlar bugün bize yüreklerinde besledikleri vatan sevgisinin yüceliği sayesinde her türlü engeli ortadan kaldırabileceklerini en güzel şekilde gösterdi" dedi. Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa İduğ da Tuğgeneral Türker ile engelli askerlere künyelerini taktı. Törende duygulu anlar yaşayan aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu.Engelliler Haftası kapsamında Aydın'ın Nazilli ilçesinde Müşerref Gündoğdu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı Öğrencileri, polis eşliğinde trafik kontrol ve denetimi yapıp sürücüleri uyardı.